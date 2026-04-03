Bimergen Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bimergen Energy präsentierte in der am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,110 USD. Im Vorjahr hatten -75,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at