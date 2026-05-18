Bimergen Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bimergen Energy veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bimergen Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at