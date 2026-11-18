Bimergen Energy hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at