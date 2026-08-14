Bimetal Bearings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bimetal Bearings stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,08 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bimetal Bearings in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 795,3 Millionen INR im Vergleich zu 716,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at