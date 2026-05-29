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29.05.2026 06:31:29
Bimetal Bearings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bimetal Bearings hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Bimetal Bearings hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,89 INR je Aktie gewesen.
Bimetal Bearings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 942,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 641,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Bimetal Bearings hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 30,64 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 29,42 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bimetal Bearings 2,97 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,39 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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