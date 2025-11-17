Bimetal Bearings veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bimetal Bearings hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 5,17 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,12 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 671,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bimetal Bearings einen Umsatz von 626,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at