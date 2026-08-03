BIMobject Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BIMobject Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIMobject Registered ebenfalls 0,160 SEK je Aktie eingebüßt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent auf 42,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at