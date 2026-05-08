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08.05.2026 06:31:29
BIMobject Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BIMobject Registered äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BIMobject Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,150 SEK vermeldet.
Mit einem Umsatz von 43,0 Millionen SEK, gegenüber 43,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,99 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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