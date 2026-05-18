Binah Capital Group, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Binah Capital Group, lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at