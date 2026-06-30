Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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30.06.2026 19:25:01
Binance and founder sued by crypto investors in London lawsuit
Nearly 1,700 UK users allege that world’s largest crypto exchange offered risky products without regulatory approvalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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