Binance Gives Trump Family’s Crypto Firm a Leg Up

LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
07.02.2026 11:02:10
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
04.02.26
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilien
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.