Binance Just Invested $100 Million in Circle Internet Group. Here's What It Really Means

When Binance invests $100 million in a company, investors should pay attention.

Binance is one of the world's largest cryptocurrency platforms. It recently bought $100 million worth of Circle Internet Group (NYSE: CRCL), the company behind the USDC (CRYPTO: USDC) stablecoin.

But the $100 million isn't the most interesting part. The most important thing is what Binance can do for Circle. It could help put USDC in front of millions of people worldwide. And for Circle, that could be extremely valuable.

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