|
27.05.2026 06:31:29
Binayak Tex Processors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Binayak Tex Processors hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,37 INR. Im Vorjahresquartal waren 26,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 626,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 582,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 39,10 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 39,10 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Binayak Tex Processors 2,15 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!