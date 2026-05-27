Binayak Tex Processors hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Binayak Tex Processors hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,37 INR. Im Vorjahresquartal waren 26,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 626,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 582,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 39,10 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 39,10 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Binayak Tex Processors 2,15 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at