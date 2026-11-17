Binayak Tex Processors gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,28 INR. Im Vorjahresviertel waren 13,31 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,75 Prozent auf 643,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Binayak Tex Processors 682,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at