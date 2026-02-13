Bindar Trading Investment legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bindar Trading Investment hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 JOD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bindar Trading Investment ein EPS von 0,060 JOD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 266,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,0 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,7 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,340 JOD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,260 JOD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 20,28 Millionen JOD – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bindar Trading Investment 18,83 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at