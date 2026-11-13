BinDawood gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BinDawood hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,72 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 12,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,53 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at