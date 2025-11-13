|
BinDawood gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BinDawood hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat BinDawood mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 SAR sowie einem Umsatz von 1,46 Milliarden SAR in Aussicht gestellt.
