BinDawood mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BinDawood hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

BinDawood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,64 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at