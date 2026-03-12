12.03.2026 06:31:29

BinDawood präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BinDawood lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

BinDawood hat ein EPS von 0,10 SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,100 SAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

BinDawood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Mit einem EPS von 0,240 SAR lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als BinDawood mit 0,240 SAR je Aktie genauso viel verdiente.

BinDawood hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,35 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,68 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

