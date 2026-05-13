BinDawood stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BinDawood hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 SAR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,19 Prozent auf 1,81 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at