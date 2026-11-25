BingEx präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 137,9 Millionen USD – eine Minderung von 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 140,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at