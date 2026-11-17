Binggrae hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5134,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5133,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Binggrae 456,30 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 479,23 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at