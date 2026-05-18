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18.05.2026 06:31:29
Binggrae hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Binggrae ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Binggrae die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Binggrae hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1246,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1309,00 KRW je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Binggrae 312,38 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 308,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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