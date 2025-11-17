Binggrae stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Binggrae hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5133,00 KRW gegenüber 5590,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent auf 479,23 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 463,80 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at