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17.08.2026 06:31:29
Binggrae zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Binggrae präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6380,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2744,00 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Binggrae in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 442,07 Milliarden KRW im Vergleich zu 409,61 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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