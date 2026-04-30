30.04.2026 06:31:29

Bingo Software A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bingo Software A veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bingo Software A ebenfalls 0,140 CNY je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,8 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 26,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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