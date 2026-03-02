Bingo Software A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bingo Software A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 269,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 16,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,470 CNY gegenüber -0,570 CNY im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bingo Software A 492,21 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 518,91 Millionen CNY umgesetzt worden.

