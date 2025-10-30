Bingo Software A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bingo Software A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bingo Software A einen Umsatz von 43,3 Millionen CNY eingefahren.

