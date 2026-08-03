Binny: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Binny präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Binny hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,49 INR je Aktie gewesen.

Binny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,13 INR. Im letzten Jahr hatte Binny einen Gewinn von 20,84 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,19 Prozent auf 703,85 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 829,89 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at