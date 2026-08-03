03.08.2026 06:31:29

Binny: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Binny präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Binny hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,82 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,49 INR je Aktie gewesen.

Binny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 259,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,13 INR. Im letzten Jahr hatte Binny einen Gewinn von 20,84 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,19 Prozent auf 703,85 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 829,89 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - KOSPI bricht ein
Die Börsen in Fernost tendieren am Montag überwiegend tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen