Binny: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Binny hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Binny -2,570 INR je Aktie erwirtschaftet.

Binny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at