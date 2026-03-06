|
06.03.2026 06:31:28
Binny gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Binny hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 1,91 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Binny hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 224,9 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 224,9 Millionen INR erzielt hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.