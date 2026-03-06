Binny gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Binny hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,91 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Binny hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 224,9 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 224,9 Millionen INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at