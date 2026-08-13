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13.08.2026 06:31:29
Binny gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Binny hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Binny mit einem Umsatz von insgesamt 219,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 132,79 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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