Binny hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Binny hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,4 Millionen INR – eine Minderung von 58,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 224,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at