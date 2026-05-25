Binny Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Binny Mills hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 42,47 INR. Im Vorjahresquartal waren -11,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Binny Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 138,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 17,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Binny Mills vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 75,200 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -49,180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85,57 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 63,22 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at