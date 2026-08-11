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11.08.2026 06:31:29
Binny Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Binny Mills ließ sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Binny Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,21 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Binny Mills ein EPS von -11,550 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Binny Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 13,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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