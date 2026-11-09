Binny Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Binny Mills hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Binny Mills -10,300 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at