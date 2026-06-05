Binny: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Binny hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,47 INR. Im Vorjahresviertel hatte Binny 1,09 INR je Aktie erwirtschaftet.

Binny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 89,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at