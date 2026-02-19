Binny stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Binny hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1,91 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Binny 8,76 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 224,9 Millionen INR – eine Minderung von 56,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 514,5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at