Binny stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Binny präsentierte in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.

Das EPS wurde auf 13,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -25,440 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 433,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -589,1 Millionen INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 20,84 INR beziffert. Im Vorjahr waren -10,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 863,31 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 630,45 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at