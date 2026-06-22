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22.06.2026 06:31:29
Binny: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Binny lud am 20.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,17 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Binny ein EPS von 4,35 INR je Aktie vermeldet.
Binny hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 121,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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