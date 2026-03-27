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27.03.2026 06:31:29
Bio Blast Pharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bio Blast Pharma stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 25,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bio Blast Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 25,48 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bio Blast Pharma ein Gewinn pro Aktie von -0,730 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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