Bio Blast Pharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bio Blast Pharma hat sich am 25.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 97,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at