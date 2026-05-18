Bio Essence öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bio Essence veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bio Essence in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2400 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at