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30.03.2026 06:31:29
Bio Essence: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bio Essence hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 886,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 USD gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 1,90 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 493,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,32 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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