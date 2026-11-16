Bio Essence stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bio Essence hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 78,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at