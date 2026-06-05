Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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05.06.2026 15:43:18
Bio Green Med Solution Surges 172% After Announcing Deal to Acquire Malaysia Waste Tech Company
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