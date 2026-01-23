Bio Green Papers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bio Green Papers veröffentlichte am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,38 INR, nach 0,740 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bio Green Papers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 140,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at