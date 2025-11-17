|
Bio-Key International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Bio-Key International lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,57 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,1 Millionen USD gelegen.
