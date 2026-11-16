Bio-Key International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bio-Key International präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -4,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,5 Millionen USD – eine Minderung von 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at