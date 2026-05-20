Bio-Key International präsentierte Quartalsergebnisse

Bio-Key International hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at